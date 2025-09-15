Moedas / DAL
DAL: Delta Air Lines Inc
58.83 USD 0.97 (1.68%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DAL para hoje mudou para 1.68%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 58.16 e o mais alto foi 60.14.
Veja a dinâmica do par de moedas Delta Air Lines Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
58.16 60.14
Faixa anual
34.74 69.98
- Fechamento anterior
- 57.86
- Open
- 58.28
- Bid
- 58.83
- Ask
- 59.13
- Low
- 58.16
- High
- 60.14
- Volume
- 14.535 K
- Mudança diária
- 1.68%
- Mudança mensal
- -2.86%
- Mudança de 6 meses
- 39.37%
- Mudança anual
- 15.99%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh