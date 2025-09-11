货币 / DAL
DAL: Delta Air Lines Inc
57.86 USD 0.55 (0.94%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日DAL汇率已更改-0.94%。当日，交易品种以低点57.05和高点58.64进行交易。
关注Delta Air Lines Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
DAL新闻
- Susquehanna给StandardAero股票启动覆盖并给予"正面"评级
- United Airlines CEO gives stark warning on Olympic Games
- 10 bargain stocks of companies that can increase profits faster than the S&P 500
- Low-cost airline says why it 'won't bother going back to Israel'
- UAL and DAL: TD Cowen assesses the perspective within the wider S&P 500 universe
- The hurdles are low for another 10% gain for the S&P 500, says this Wall Street veteran
- Wall Street Breakfast Podcast: DOT Grounds Delta-Aeromexico
- Zacks Industry Outlook Highlights Delta Air Lines, Ryanair and SkyWest
- Trump administration orders Delta to unwind joint venture with Aeromexico
- Trump administration orders Delta, Aeromexico to end joint venture by January 1
- Why Delta Air Lines (DAL) Could Earn a Stock Re-Rating This Holiday Season - TipRanks.com
- United Airlines will up flights to one of its most exotic destinations
- American Airlines, Delta Air Lines suspend pilots for conduct
- How Should Investors Approach JetBlue Post Bullish Q3 Outlook?
- 3 Airline Stocks in Focus as Industry Prospects Brighten
- Is Delta Air Lines Stock a Buy After a Strong Earnings Report?
- JETS: The Airline Industry Is Losing Its Spirit (NYSEARCA:JETS)
- Low Cost Airlines Struggle While Legacy Rivals Soar On Global Travel Rebound - Alaska Air Gr (NYSE:ALK), Frontier Group Holdings (NASDAQ:ULCC), United Airlines Holdings (NASDAQ:UAL), JetBlue Airways (NASDAQ:JBLU)
- How to Boost Your Portfolio with Top Transportation Stocks Set to Beat Earnings
- Tesla, Delta Air, Teck Resources And A Financial Stock On CNBC's 'Final Trades' - Rocket Companies (NYSE:RKT), Delta Air Lines (NYSE:DAL)
- Stocks & Index Items to Watch from August's CPI Data
- 9月12日财经早餐：金价高位持稳，需求疲软担忧拖累油价下挫超2%，美下周就临时拨款法案投票
- Stock Market Today: American Airlines Edges Higher on Thursday
- Delta Air Lines, Inc. (DAL) Presents at Morgan Stanley's 13th Annual Laguna Conference
日范围
57.05 58.64
年范围
34.74 69.98
- 前一天收盘价
- 58.41
- 开盘价
- 58.48
- 卖价
- 57.86
- 买价
- 58.16
- 最低价
- 57.05
- 最高价
- 58.64
- 交易量
- 18.495 K
- 日变化
- -0.94%
- 月变化
- -4.46%
- 6个月变化
- 37.08%
- 年变化
- 14.08%
