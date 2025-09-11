Валюты / DAL
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
DAL: Delta Air Lines Inc
57.86 USD 0.55 (0.94%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DAL за сегодня изменился на -0.94%. При этом минимальная цена на торгах достигала 57.05, а максимальная — 58.64.
Следите за динамикой Delta Air Lines Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости DAL
- United Airlines CEO gives stark warning on Olympic Games
- 10 bargain stocks of companies that can increase profits faster than the S&P 500
- Low-cost airline says why it 'won't bother going back to Israel'
- UAL и DAL: TD Cowen оценивает перспективы в контексте индекса S&P 500
- UAL and DAL: TD Cowen assesses the perspective within the wider S&P 500 universe
- The hurdles are low for another 10% gain for the S&P 500, says this Wall Street veteran
- Wall Street Breakfast Podcast: DOT Grounds Delta-Aeromexico
- Zacks Industry Outlook Highlights Delta Air Lines, Ryanair and SkyWest
- Trump administration orders Delta to unwind joint venture with Aeromexico
- Trump administration orders Delta, Aeromexico to end joint venture by January 1
- Why Delta Air Lines (DAL) Could Earn a Stock Re-Rating This Holiday Season - TipRanks.com
- United Airlines will up flights to one of its most exotic destinations
- American Airlines, Delta Air Lines suspend pilots for conduct
- How Should Investors Approach JetBlue Post Bullish Q3 Outlook?
- 3 Airline Stocks in Focus as Industry Prospects Brighten
- Is Delta Air Lines Stock a Buy After a Strong Earnings Report?
- JETS: The Airline Industry Is Losing Its Spirit (NYSEARCA:JETS)
- Low Cost Airlines Struggle While Legacy Rivals Soar On Global Travel Rebound - Alaska Air Gr (NYSE:ALK), Frontier Group Holdings (NASDAQ:ULCC), United Airlines Holdings (NASDAQ:UAL), JetBlue Airways (NASDAQ:JBLU)
- How to Boost Your Portfolio with Top Transportation Stocks Set to Beat Earnings
- Tesla, Delta Air, Teck Resources And A Financial Stock On CNBC's 'Final Trades' - Rocket Companies (NYSE:RKT), Delta Air Lines (NYSE:DAL)
- Stocks & Index Items to Watch from August's CPI Data
- Stock Market Today: American Airlines Edges Higher on Thursday
- Delta Air Lines, Inc. (DAL) Presents at Morgan Stanley's 13th Annual Laguna Conference
- Delta Air Lines на конференции Morgan Stanley: раскрыты стратегические планы
Дневной диапазон
57.05 58.64
Годовой диапазон
34.74 69.98
- Предыдущее закрытие
- 58.41
- Open
- 58.48
- Bid
- 57.86
- Ask
- 58.16
- Low
- 57.05
- High
- 58.64
- Объем
- 18.495 K
- Дневное изменение
- -0.94%
- Месячное изменение
- -4.46%
- 6-месячное изменение
- 37.08%
- Годовое изменение
- 14.08%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.