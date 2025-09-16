Dövizler / DAL
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
DAL: Delta Air Lines Inc
59.73 USD 0.26 (0.44%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
DAL fiyatı bugün 0.44% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 58.48 ve Yüksek fiyatı olarak 59.93 aralığında işlem gördü.
Delta Air Lines Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DAL haberleri
- FedEx Surpasses Q1 Earnings & Revenue Estimates, Improves Y/Y
- US lawmaker wants Trump to restrict Chinese flights over rare earths access
- FedEx (FDX) Q1 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Spirit Airlines cuts more flights and jobs amid second bankruptcy
- Delta Strengthens Austin Presence With Route Expansions
- How Should Investors Play Alaska Air Stock Post Bearish Q3 EPS View?
- Delta Air Lines (DAL) Ascends While Market Falls: Some Facts to Note
- ALK Issues Bearish Q3 View on High Fuel Costs, Operational Issues
- SkyWest to Gain From Investment Deal With Maeve Aerospace: Here's How
- Airline Stock Roundup: DAL's Improved Q3 Revenue View, ALGT in Focus
- Investing.com’un WarrenAI’ına göre en iyi 5 havayolu hissesi
- Delta Air Lines flights to this country at risk, travelers on alert
- Top 5 airline stocks according to Investing.com’s WarrenAI
- StandardAero hisseleri Susquehanna’dan Pozitif derecelendirme aldı
- United Airlines CEO gives stark warning on Olympic Games
- 10 bargain stocks of companies that can increase profits faster than the S&P 500
- Low-cost airline says why it 'won't bother going back to Israel'
- UAL ve DAL: TD Cowen S&P 500 evrenindeki perspektifi değerlendiriyor
- UAL and DAL: TD Cowen assesses the perspective within the wider S&P 500 universe
- The hurdles are low for another 10% gain for the S&P 500, says this Wall Street veteran
- Wall Street Breakfast Podcast: DOT Grounds Delta-Aeromexico
- Zacks Industry Outlook Highlights Delta Air Lines, Ryanair and SkyWest
- Trump administration orders Delta to unwind joint venture with Aeromexico
- Trump administration orders Delta, Aeromexico to end joint venture by January 1
Günlük aralık
58.48 59.93
Yıllık aralık
34.74 69.98
- Önceki kapanış
- 59.47
- Açılış
- 59.80
- Satış
- 59.73
- Alış
- 60.03
- Düşük
- 58.48
- Yüksek
- 59.93
- Hacim
- 12.252 K
- Günlük değişim
- 0.44%
- Aylık değişim
- -1.37%
- 6 aylık değişim
- 41.51%
- Yıllık değişim
- 17.76%
21 Eylül, Pazar