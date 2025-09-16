FiyatlarBölümler
Dövizler / DAL
Geri dön - Hisse senetleri

DAL: Delta Air Lines Inc

59.73 USD 0.26 (0.44%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

DAL fiyatı bugün 0.44% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 58.48 ve Yüksek fiyatı olarak 59.93 aralığında işlem gördü.

Delta Air Lines Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DAL haberleri

Günlük aralık
58.48 59.93
Yıllık aralık
34.74 69.98
Önceki kapanış
59.47
Açılış
59.80
Satış
59.73
Alış
60.03
Düşük
58.48
Yüksek
59.93
Hacim
12.252 K
Günlük değişim
0.44%
Aylık değişim
-1.37%
6 aylık değişim
41.51%
Yıllık değişim
17.76%
21 Eylül, Pazar