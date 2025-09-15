KurseKategorien
Währungen / DAL
DAL: Delta Air Lines Inc

59.47 USD 0.64 (1.09%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DAL hat sich für heute um 1.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 58.96 bis zu einem Hoch von 59.84 gehandelt.

Verfolgen Sie die Delta Air Lines Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
58.96 59.84
Jahresspanne
34.74 69.98
Vorheriger Schlusskurs
58.83
Eröffnung
59.44
Bid
59.47
Ask
59.77
Tief
58.96
Hoch
59.84
Volumen
10.045 K
Tagesänderung
1.09%
Monatsänderung
-1.80%
6-Monatsänderung
40.89%
Jahresänderung
17.25%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
