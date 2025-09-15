Währungen / DAL
DAL: Delta Air Lines Inc
59.47 USD 0.64 (1.09%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DAL hat sich für heute um 1.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 58.96 bis zu einem Hoch von 59.84 gehandelt.
Verfolgen Sie die Delta Air Lines Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
DAL News
Tagesspanne
58.96 59.84
Jahresspanne
34.74 69.98
- Vorheriger Schlusskurs
- 58.83
- Eröffnung
- 59.44
- Bid
- 59.47
- Ask
- 59.77
- Tief
- 58.96
- Hoch
- 59.84
- Volumen
- 10.045 K
- Tagesänderung
- 1.09%
- Monatsänderung
- -1.80%
- 6-Monatsänderung
- 40.89%
- Jahresänderung
- 17.25%
