Devises / DAL
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
DAL: Delta Air Lines Inc
59.73 USD 0.26 (0.44%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de DAL a changé de 0.44% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 58.48 et à un maximum de 59.93.
Suivez la dynamique Delta Air Lines Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DAL Nouvelles
- FedEx Surpasses Q1 Earnings & Revenue Estimates, Improves Y/Y
- US lawmaker wants Trump to restrict Chinese flights over rare earths access
- FedEx (FDX) Q1 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Spirit Airlines cuts more flights and jobs amid second bankruptcy
- Delta Strengthens Austin Presence With Route Expansions
- How Should Investors Play Alaska Air Stock Post Bearish Q3 EPS View?
- Delta Air Lines (DAL) Ascends While Market Falls: Some Facts to Note
- ALK Issues Bearish Q3 View on High Fuel Costs, Operational Issues
- SkyWest to Gain From Investment Deal With Maeve Aerospace: Here's How
- Airline Stock Roundup: DAL's Improved Q3 Revenue View, ALGT in Focus
- Delta Air Lines flights to this country at risk, travelers on alert
- Top 5 airline stocks according to Investing.com’s WarrenAI
- United Airlines CEO gives stark warning on Olympic Games
- 10 bargain stocks of companies that can increase profits faster than the S&P 500
- Low-cost airline says why it 'won't bother going back to Israel'
- UAL et DAL : TD Cowen évalue les perspectives dans l’univers du S&P 500
- UAL and DAL: TD Cowen assesses the perspective within the wider S&P 500 universe
- The hurdles are low for another 10% gain for the S&P 500, says this Wall Street veteran
- Wall Street Breakfast Podcast: DOT Grounds Delta-Aeromexico
- Zacks Industry Outlook Highlights Delta Air Lines, Ryanair and SkyWest
- Trump administration orders Delta to unwind joint venture with Aeromexico
- Trump administration orders Delta, Aeromexico to end joint venture by January 1
- Why Delta Air Lines (DAL) Could Earn a Stock Re-Rating This Holiday Season - TipRanks.com
- United Airlines will up flights to one of its most exotic destinations
Range quotidien
58.48 59.93
Range Annuel
34.74 69.98
- Clôture Précédente
- 59.47
- Ouverture
- 59.80
- Bid
- 59.73
- Ask
- 60.03
- Plus Bas
- 58.48
- Plus Haut
- 59.93
- Volume
- 12.252 K
- Changement quotidien
- 0.44%
- Changement Mensuel
- -1.37%
- Changement à 6 Mois
- 41.51%
- Changement Annuel
- 17.76%
20 septembre, samedi