CotationsSections
Devises / DAL
Retour à Actions

DAL: Delta Air Lines Inc

59.73 USD 0.26 (0.44%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DAL a changé de 0.44% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 58.48 et à un maximum de 59.93.

Suivez la dynamique Delta Air Lines Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DAL Nouvelles

Range quotidien
58.48 59.93
Range Annuel
34.74 69.98
Clôture Précédente
59.47
Ouverture
59.80
Bid
59.73
Ask
60.03
Plus Bas
58.48
Plus Haut
59.93
Volume
12.252 K
Changement quotidien
0.44%
Changement Mensuel
-1.37%
Changement à 6 Mois
41.51%
Changement Annuel
17.76%
20 septembre, samedi