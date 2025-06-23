Moedas / CMPS
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
CMPS: COMPASS Pathways Plc - American Depository Shares
5.04 USD 0.06 (1.18%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CMPS para hoje mudou para -1.18%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.97 e o mais alto foi 5.18.
Veja a dinâmica do par de moedas COMPASS Pathways Plc - American Depository Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CMPS Notícias
- Design Therapeutics appoints former GW Pharmaceuticals CEO to board
- RFK Jr.’s potential HHS departure could benefit biotech stocks, RBC says
- COMPASS Pathways plc (CMPS) Cantor Global Healthcare Conference 2025 Transcript
- Cathie Wood ‘Buys the Dip’ in Block Stock; Sells Shopify Shares - TipRanks.com
- Cathie Wood Snaps Up Millions in Block, Dumps Shopify
- Cathie Wood’s ARK makes major moves in Trade Desk and Block stock
- Cathie Wood’s ARK bolsters Exact Sciences, sheds DraftKings stock
- Cathie Wood’s ARK buys AMD and Twist, sells Shopify and Roblox stock
- Compass Pathways: Overly Confident Management Or Overly Skeptical Market?
- Cathie Wood’s ARK ETFs shuffle RBLX, COIN, and BMNR stocks
- Compass (CMPS) Q2 Loss Improves 27%
- Meta, Align Tech lead Thursday’s market cap stock movers
- These 2 Stocks Could More Than Double Your Money, According to Wall Street. Is It Time to Buy?
- Cybin: Upgrade To Hold - But Don't Get Too Carried Away (NYSE:CYBN)
- Cathie Wood’s ARK buys Tempus AI stock, sells Block and Roku
- Cathie Wood’s ARK adjusts with Beam, Compass, and Komatsu trades
- Cathie Wood’s ARK ETFs buy Aerovironment, trim Roblox stock
- Cathie Wood’s ARK ETF adjusts portfolio, buys Tesla and ATAI stock
- Compass Pathways: Psychedelics Drug Data Sends Share Price South - Rating Downgrade (CMPS)
- Compass Pathways Stock: Downgrading To Hold On Released TRD Results With COMP360 (CMPS)
- Compass Pathways stock holds Buy rating on positive depression trial
- Compass Pathways price target lowered to $7 by BTIG on drug concerns
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.89%
- Tesla, Regencell lead market cap stock movers this Monday
Faixa diária
4.97 5.18
Faixa anual
2.25 6.61
- Fechamento anterior
- 5.10
- Open
- 5.12
- Bid
- 5.04
- Ask
- 5.34
- Low
- 4.97
- High
- 5.18
- Volume
- 2.571 K
- Mudança diária
- -1.18%
- Mudança mensal
- 14.29%
- Mudança de 6 meses
- 76.22%
- Mudança anual
- -19.87%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh