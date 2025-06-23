Валюты / CMPS
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CMPS: COMPASS Pathways Plc - American Depository Shares
5.10 USD 0.04 (0.78%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CMPS за сегодня изменился на -0.78%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.02, а максимальная — 5.19.
Следите за динамикой COMPASS Pathways Plc - American Depository Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CMPS
- Design Therapeutics appoints former GW Pharmaceuticals CEO to board
- RFK Jr.’s potential HHS departure could benefit biotech stocks, RBC says
- COMPASS Pathways plc (CMPS) Cantor Global Healthcare Conference 2025 Transcript
- Cathie Wood ‘Buys the Dip’ in Block Stock; Sells Shopify Shares - TipRanks.com
- Cathie Wood Snaps Up Millions in Block, Dumps Shopify
- Cathie Wood’s ARK makes major moves in Trade Desk and Block stock
- Cathie Wood’s ARK bolsters Exact Sciences, sheds DraftKings stock
- Cathie Wood’s ARK buys AMD and Twist, sells Shopify and Roblox stock
- Compass Pathways: Overly Confident Management Or Overly Skeptical Market?
- Cathie Wood’s ARK ETFs shuffle RBLX, COIN, and BMNR stocks
- Compass (CMPS) Q2 Loss Improves 27%
- Meta, Align Tech lead Thursday’s market cap stock movers
- These 2 Stocks Could More Than Double Your Money, According to Wall Street. Is It Time to Buy?
- Cybin: Upgrade To Hold - But Don't Get Too Carried Away (NYSE:CYBN)
- Cathie Wood’s ARK buys Tempus AI stock, sells Block and Roku
- Cathie Wood’s ARK adjusts with Beam, Compass, and Komatsu trades
- Cathie Wood’s ARK ETFs buy Aerovironment, trim Roblox stock
- Cathie Wood’s ARK ETF adjusts portfolio, buys Tesla and ATAI stock
- Compass Pathways: Psychedelics Drug Data Sends Share Price South - Rating Downgrade (CMPS)
- Compass Pathways Stock: Downgrading To Hold On Released TRD Results With COMP360 (CMPS)
- Compass Pathways stock holds Buy rating on positive depression trial
- Compass Pathways price target lowered to $7 by BTIG on drug concerns
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.89%
- Tesla, Regencell lead market cap stock movers this Monday
Дневной диапазон
5.02 5.19
Годовой диапазон
2.25 6.61
- Предыдущее закрытие
- 5.14
- Open
- 5.14
- Bid
- 5.10
- Ask
- 5.40
- Low
- 5.02
- High
- 5.19
- Объем
- 2.023 K
- Дневное изменение
- -0.78%
- Месячное изменение
- 15.65%
- 6-месячное изменение
- 78.32%
- Годовое изменение
- -18.92%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.