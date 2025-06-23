Währungen / CMPS
CMPS: COMPASS Pathways Plc - American Depository Shares
4.95 USD 0.13 (2.56%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CMPS hat sich für heute um -2.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.92 bis zu einem Hoch von 5.09 gehandelt.
Verfolgen Sie die COMPASS Pathways Plc - American Depository Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CMPS News
- Design Therapeutics appoints former GW Pharmaceuticals CEO to board
- RBC-Analyse: Biotech-Sektor könnte von Abgang RFK Jr.s profitieren
- RFK Jr.’s potential HHS departure could benefit biotech stocks, RBC says
- COMPASS Pathways plc (CMPS) Cantor Global Healthcare Conference 2025 Transcript
- Cathie Wood ‘Buys the Dip’ in Block Stock; Sells Shopify Shares - TipRanks.com
- Cathie Wood Snaps Up Millions in Block, Dumps Shopify
- Cathie Wood’s ARK makes major moves in Trade Desk and Block stock
- Cathie Wood’s ARK bolsters Exact Sciences, sheds DraftKings stock
- Cathie Wood’s ARK buys AMD and Twist, sells Shopify and Roblox stock
- Compass Pathways: Overly Confident Management Or Overly Skeptical Market?
- Cathie Wood’s ARK ETFs shuffle RBLX, COIN, and BMNR stocks
- Compass (CMPS) Q2 Loss Improves 27%
- Meta, Align Tech lead Thursday’s market cap stock movers
- These 2 Stocks Could More Than Double Your Money, According to Wall Street. Is It Time to Buy?
- Cybin: Upgrade To Hold - But Don't Get Too Carried Away (NYSE:CYBN)
- Cathie Wood’s ARK buys Tempus AI stock, sells Block and Roku
- Cathie Wood’s ARK adjusts with Beam, Compass, and Komatsu trades
- Cathie Wood’s ARK ETFs buy Aerovironment, trim Roblox stock
- Cathie Wood’s ARK ETF adjusts portfolio, buys Tesla and ATAI stock
- Compass Pathways: Psychedelics Drug Data Sends Share Price South - Rating Downgrade (CMPS)
- Compass Pathways Stock: Downgrading To Hold On Released TRD Results With COMP360 (CMPS)
- Compass Pathways stock holds Buy rating on positive depression trial
- Compass Pathways price target lowered to $7 by BTIG on drug concerns
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.89%
Tagesspanne
4.92 5.09
Jahresspanne
2.25 6.61
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.08
- Eröffnung
- 5.09
- Bid
- 4.95
- Ask
- 5.25
- Tief
- 4.92
- Hoch
- 5.09
- Volumen
- 675
- Tagesänderung
- -2.56%
- Monatsänderung
- 12.24%
- 6-Monatsänderung
- 73.08%
- Jahresänderung
- -21.30%
