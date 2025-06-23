KurseKategorien
Währungen / CMPS
Zurück zum Aktien

CMPS: COMPASS Pathways Plc - American Depository Shares

4.95 USD 0.13 (2.56%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CMPS hat sich für heute um -2.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.92 bis zu einem Hoch von 5.09 gehandelt.

Verfolgen Sie die COMPASS Pathways Plc - American Depository Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CMPS News

Tagesspanne
4.92 5.09
Jahresspanne
2.25 6.61
Vorheriger Schlusskurs
5.08
Eröffnung
5.09
Bid
4.95
Ask
5.25
Tief
4.92
Hoch
5.09
Volumen
675
Tagesänderung
-2.56%
Monatsänderung
12.24%
6-Monatsänderung
73.08%
Jahresänderung
-21.30%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K