통화 / CMPS
CMPS: COMPASS Pathways Plc - American Depository Shares
4.90 USD 0.18 (3.54%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CMPS 환율이 오늘 -3.54%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 4.82이고 고가는 5.09이었습니다.
COMPASS Pathways Plc - American Depository Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
4.82 5.09
년간 변동
2.25 6.61
- 이전 종가
- 5.08
- 시가
- 5.09
- Bid
- 4.90
- Ask
- 5.20
- 저가
- 4.82
- 고가
- 5.09
- 볼륨
- 2.609 K
- 일일 변동
- -3.54%
- 월 변동
- 11.11%
- 6개월 변동
- 71.33%
- 년간 변동율
- -22.10%
20 9월, 토요일