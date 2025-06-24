Divisas / CMPS
CMPS: COMPASS Pathways Plc - American Depository Shares
5.04 USD 0.06 (1.18%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CMPS de hoy ha cambiado un -1.18%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 4.97, mientras que el máximo ha alcanzado 5.18.
Siga la dinámica de la pareja de divisas COMPASS Pathways Plc - American Depository Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
4.97 5.18
Rango anual
2.25 6.61
- Cierres anteriores
- 5.10
- Open
- 5.12
- Bid
- 5.04
- Ask
- 5.34
- Low
- 4.97
- High
- 5.18
- Volumen
- 2.571 K
- Cambio diario
- -1.18%
- Cambio mensual
- 14.29%
- Cambio a 6 meses
- 76.22%
- Cambio anual
- -19.87%
