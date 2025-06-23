通貨 / CMPS
CMPS: COMPASS Pathways Plc - American Depository Shares
5.08 USD 0.04 (0.79%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CMPSの今日の為替レートは、0.79%変化しました。日中、通貨は1あたり4.98の安値と5.25の高値で取引されました。
COMPASS Pathways Plc - American Depository Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CMPS News
1日のレンジ
4.98 5.25
1年のレンジ
2.25 6.61
- 以前の終値
- 5.04
- 始値
- 5.10
- 買値
- 5.08
- 買値
- 5.38
- 安値
- 4.98
- 高値
- 5.25
- 出来高
- 3.200 K
- 1日の変化
- 0.79%
- 1ヶ月の変化
- 15.19%
- 6ヶ月の変化
- 77.62%
- 1年の変化
- -19.24%
