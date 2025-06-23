货币 / CMPS
CMPS: COMPASS Pathways Plc - American Depository Shares
5.01 USD 0.09 (1.76%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CMPS汇率已更改-1.76%。当日，交易品种以低点4.97和高点5.14进行交易。
关注COMPASS Pathways Plc - American Depository Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CMPS新闻
日范围
4.97 5.14
年范围
2.25 6.61
- 前一天收盘价
- 5.10
- 开盘价
- 5.12
- 卖价
- 5.01
- 买价
- 5.31
- 最低价
- 4.97
- 最高价
- 5.14
- 交易量
- 1.045 K
- 日变化
- -1.76%
- 月变化
- 13.61%
- 6个月变化
- 75.17%
- 年变化
- -20.35%
