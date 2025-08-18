Moedas / CAKE
CAKE: The Cheesecake Factory Incorporated
54.40 USD 0.27 (0.49%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CAKE para hoje mudou para -0.49%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 53.90 e o mais alto foi 55.26.
Veja a dinâmica do par de moedas The Cheesecake Factory Incorporated. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CAKE Notícias
Faixa diária
53.90 55.26
Faixa anual
38.40 69.70
- Fechamento anterior
- 54.67
- Open
- 54.70
- Bid
- 54.40
- Ask
- 54.70
- Low
- 53.90
- High
- 55.26
- Volume
- 4.797 K
- Mudança diária
- -0.49%
- Mudança mensal
- -10.22%
- Mudança de 6 meses
- 9.48%
- Mudança anual
- 33.99%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh