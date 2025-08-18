货币 / CAKE
CAKE: The Cheesecake Factory Incorporated
54.65 USD 0.02 (0.04%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CAKE汇率已更改-0.04%。当日，交易品种以低点53.90和高点54.81进行交易。
关注The Cheesecake Factory Incorporated动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CAKE新闻
日范围
53.90 54.81
年范围
38.40 69.70
- 前一天收盘价
- 54.67
- 开盘价
- 54.70
- 卖价
- 54.65
- 买价
- 54.95
- 最低价
- 53.90
- 最高价
- 54.81
- 交易量
- 1.314 K
- 日变化
- -0.04%
- 月变化
- -9.80%
- 6个月变化
- 9.98%
- 年变化
- 34.61%
