Валюты / CAKE
CAKE: The Cheesecake Factory Incorporated
54.67 USD 1.63 (2.90%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CAKE за сегодня изменился на -2.90%. При этом минимальная цена на торгах достигала 53.82, а максимальная — 56.21.
Следите за динамикой The Cheesecake Factory Incorporated. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
53.82 56.21
Годовой диапазон
38.40 69.70
- Предыдущее закрытие
- 56.30
- Open
- 56.02
- Bid
- 54.67
- Ask
- 54.97
- Low
- 53.82
- High
- 56.21
- Объем
- 4.655 K
- Дневное изменение
- -2.90%
- Месячное изменение
- -9.77%
- 6-месячное изменение
- 10.02%
- Годовое изменение
- 34.66%
