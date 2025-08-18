КотировкиРазделы
CAKE: The Cheesecake Factory Incorporated

54.67 USD 1.63 (2.90%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CAKE за сегодня изменился на -2.90%. При этом минимальная цена на торгах достигала 53.82, а максимальная — 56.21.

Следите за динамикой The Cheesecake Factory Incorporated. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
53.82 56.21
Годовой диапазон
38.40 69.70
Предыдущее закрытие
56.30
Open
56.02
Bid
54.67
Ask
54.97
Low
53.82
High
56.21
Объем
4.655 K
Дневное изменение
-2.90%
Месячное изменение
-9.77%
6-месячное изменение
10.02%
Годовое изменение
34.66%
