CAKE: The Cheesecake Factory Incorporated
55.12 USD 0.72 (1.32%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CAKEの今日の為替レートは、1.32%変化しました。日中、通貨は1あたり53.38の安値と55.30の高値で取引されました。
The Cheesecake Factory Incorporatedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
53.38 55.30
1年のレンジ
38.40 69.70
- 以前の終値
- 54.40
- 始値
- 53.94
- 買値
- 55.12
- 買値
- 55.42
- 安値
- 53.38
- 高値
- 55.30
- 出来高
- 3.421 K
- 1日の変化
- 1.32%
- 1ヶ月の変化
- -9.03%
- 6ヶ月の変化
- 10.93%
- 1年の変化
- 35.76%
