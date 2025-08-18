Währungen / CAKE
CAKE: The Cheesecake Factory Incorporated
55.12 USD 0.72 (1.32%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CAKE hat sich für heute um 1.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 53.38 bis zu einem Hoch von 55.30 gehandelt.
Verfolgen Sie die The Cheesecake Factory Incorporated-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CAKE News
Tagesspanne
53.38 55.30
Jahresspanne
38.40 69.70
- Vorheriger Schlusskurs
- 54.40
- Eröffnung
- 53.94
- Bid
- 55.12
- Ask
- 55.42
- Tief
- 53.38
- Hoch
- 55.30
- Volumen
- 3.421 K
- Tagesänderung
- 1.32%
- Monatsänderung
- -9.03%
- 6-Monatsänderung
- 10.93%
- Jahresänderung
- 35.76%
