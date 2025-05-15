Moedas / CABA
CABA: Cabaletta Bio Inc
2.18 USD 0.26 (13.54%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CABA para hoje mudou para 13.54%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.93 e o mais alto foi 2.23.
Veja a dinâmica do par de moedas Cabaletta Bio Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CABA Notícias
- Cabaletta Bio (CABA) Upgraded to Buy: Here's Why
- Vinay Prasad's Comeback To FDA Sparks Debate Over Regulatory Direction - Cabaletta Bio (NASDAQ:CABA), Moderna (NASDAQ:MRNA)
- Guggenheim lowers Cabaletta Bio stock price target to $15 on dilution
- Jefferies lowers Cabaletta Bio stock price target to $14 from $28
- What's Going On With Sarepta, Capricor And Other Gene Therapy Stocks On Wednesday? - Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT), Capricor Therapeutics (NASDAQ:CAPR)
- FDA Eases Access To Life-Saving Gene Therapies For Blood Cancers - Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), Novartis (NYSE:NVS), Gilead Sciences (NASDAQ:GILD), Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY)
- Cabaletta Bio stock price target reiterated on strong clinical data
- H.C. Wainwright reiterates buy rating on Cabaletta Bio stock
- Cabaletta Bio stock tumbles after pricing $100 million public offering
- Cabaletta Bio prices $100 million public offering of shares and warrants
- Cabaletta Bio announces public offering of common stock and warrants
- Cabaletta Bio Announces New Rese-cel Safety and Efficacy Data in Patients with Myositis, Lupus and Scleroderma to Be Presented at the EULAR 2025 Congress
- Cabaletta reports positive clinical data for autoimmune cell therapy
- Autolus: A Buy Before Key Data Readout, Potential Expansion Into Autoimmune Market (AUTL)
- Cabaletta Bio to Participate in the Jefferies Global Healthcare Conference
- Cabaletta Bio announces option repricing for key personnel
- Cabaletta Bio Announces 2027 Rese-cel BLA Submission Anticipated in Myositis Following Recent FDA Alignment on Registrational Cohorts
Faixa diária
1.93 2.23
Faixa anual
0.99 5.46
