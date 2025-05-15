통화 / CABA
CABA: Cabaletta Bio Inc
2.19 USD 0.01 (0.46%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CABA 환율이 오늘 0.46%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.13이고 고가는 2.38이었습니다.
Cabaletta Bio Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CABA News
- Cabaletta Bio (CABA) Upgraded to Buy: Here's Why
- Vinay Prasad's Comeback To FDA Sparks Debate Over Regulatory Direction - Cabaletta Bio (NASDAQ:CABA), Moderna (NASDAQ:MRNA)
- Guggenheim lowers Cabaletta Bio stock price target to $15 on dilution
- Jefferies lowers Cabaletta Bio stock price target to $14 from $28
- What's Going On With Sarepta, Capricor And Other Gene Therapy Stocks On Wednesday? - Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT), Capricor Therapeutics (NASDAQ:CAPR)
- FDA Eases Access To Life-Saving Gene Therapies For Blood Cancers - Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), Novartis (NYSE:NVS), Gilead Sciences (NASDAQ:GILD), Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY)
- Cabaletta Bio stock price target reiterated on strong clinical data
- H.C. Wainwright reiterates buy rating on Cabaletta Bio stock
- Cabaletta Bio stock tumbles after pricing $100 million public offering
- Cabaletta Bio prices $100 million public offering of shares and warrants
- Cabaletta Bio announces public offering of common stock and warrants
- Cabaletta Bio Announces New Rese-cel Safety and Efficacy Data in Patients with Myositis, Lupus and Scleroderma to Be Presented at the EULAR 2025 Congress
- Cabaletta reports positive clinical data for autoimmune cell therapy
- Autolus: A Buy Before Key Data Readout, Potential Expansion Into Autoimmune Market (AUTL)
- Cabaletta Bio to Participate in the Jefferies Global Healthcare Conference
- Cabaletta Bio announces option repricing for key personnel
- Cabaletta Bio Announces 2027 Rese-cel BLA Submission Anticipated in Myositis Following Recent FDA Alignment on Registrational Cohorts
일일 변동 비율
2.13 2.38
년간 변동
0.99 5.46
- 이전 종가
- 2.18
- 시가
- 2.20
- Bid
- 2.19
- Ask
- 2.49
- 저가
- 2.13
- 고가
- 2.38
- 볼륨
- 4.052 K
- 일일 변동
- 0.46%
- 월 변동
- 48.98%
- 6개월 변동
- 57.55%
- 년간 변동율
- -53.40%
20 9월, 토요일