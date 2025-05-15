Währungen / CABA
CABA: Cabaletta Bio Inc
2.20 USD 0.02 (0.92%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CABA hat sich für heute um 0.92% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.18 bis zu einem Hoch von 2.38 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cabaletta Bio Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CABA News
Tagesspanne
2.18 2.38
Jahresspanne
0.99 5.46
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.18
- Eröffnung
- 2.20
- Bid
- 2.20
- Ask
- 2.50
- Tief
- 2.18
- Hoch
- 2.38
- Volumen
- 1.974 K
- Tagesänderung
- 0.92%
- Monatsänderung
- 49.66%
- 6-Monatsänderung
- 58.27%
- Jahresänderung
- -53.19%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K