QuotazioniSezioni
Valute / CABA
Tornare a Azioni

CABA: Cabaletta Bio Inc

2.19 USD 0.01 (0.46%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CABA ha avuto una variazione del 0.46% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.13 e ad un massimo di 2.38.

Segui le dinamiche di Cabaletta Bio Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CABA News

Intervallo Giornaliero
2.13 2.38
Intervallo Annuale
0.99 5.46
Chiusura Precedente
2.18
Apertura
2.20
Bid
2.19
Ask
2.49
Minimo
2.13
Massimo
2.38
Volume
4.052 K
Variazione giornaliera
0.46%
Variazione Mensile
48.98%
Variazione Semestrale
57.55%
Variazione Annuale
-53.40%
21 settembre, domenica