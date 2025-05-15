Valute / CABA
CABA: Cabaletta Bio Inc
2.19 USD 0.01 (0.46%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CABA ha avuto una variazione del 0.46% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.13 e ad un massimo di 2.38.
Segui le dinamiche di Cabaletta Bio Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
2.13 2.38
Intervallo Annuale
0.99 5.46
- Chiusura Precedente
- 2.18
- Apertura
- 2.20
- Bid
- 2.19
- Ask
- 2.49
- Minimo
- 2.13
- Massimo
- 2.38
- Volume
- 4.052 K
- Variazione giornaliera
- 0.46%
- Variazione Mensile
- 48.98%
- Variazione Semestrale
- 57.55%
- Variazione Annuale
- -53.40%
21 settembre, domenica