货币 / CABA
CABA: Cabaletta Bio Inc
1.97 USD 0.02 (1.01%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CABA汇率已更改-1.01%。当日，交易品种以低点1.95和高点2.11进行交易。
关注Cabaletta Bio Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CABA新闻
- Cabaletta Bio (CABA) Upgraded to Buy: Here's Why
- Vinay Prasad's Comeback To FDA Sparks Debate Over Regulatory Direction - Cabaletta Bio (NASDAQ:CABA), Moderna (NASDAQ:MRNA)
- Guggenheim lowers Cabaletta Bio stock price target to $15 on dilution
- Jefferies lowers Cabaletta Bio stock price target to $14 from $28
- What's Going On With Sarepta, Capricor And Other Gene Therapy Stocks On Wednesday? - Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT), Capricor Therapeutics (NASDAQ:CAPR)
- FDA Eases Access To Life-Saving Gene Therapies For Blood Cancers - Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), Novartis (NYSE:NVS), Gilead Sciences (NASDAQ:GILD), Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY)
- Cabaletta Bio stock price target reiterated on strong clinical data
- H.C. Wainwright reiterates buy rating on Cabaletta Bio stock
- Cabaletta Bio stock tumbles after pricing $100 million public offering
- Cabaletta Bio prices $100 million public offering of shares and warrants
- Cabaletta Bio announces public offering of common stock and warrants
- Cabaletta Bio Announces New Rese-cel Safety and Efficacy Data in Patients with Myositis, Lupus and Scleroderma to Be Presented at the EULAR 2025 Congress
- Cabaletta reports positive clinical data for autoimmune cell therapy
- Autolus: A Buy Before Key Data Readout, Potential Expansion Into Autoimmune Market (AUTL)
- Cabaletta Bio to Participate in the Jefferies Global Healthcare Conference
- Cabaletta Bio announces option repricing for key personnel
- Cabaletta Bio Announces 2027 Rese-cel BLA Submission Anticipated in Myositis Following Recent FDA Alignment on Registrational Cohorts
日范围
1.95 2.11
年范围
0.99 5.46
- 前一天收盘价
- 1.99
- 开盘价
- 2.02
- 卖价
- 1.97
- 买价
- 2.27
- 最低价
- 1.95
- 最高价
- 2.11
- 交易量
- 2.568 K
- 日变化
- -1.01%
- 月变化
- 34.01%
- 6个月变化
- 41.73%
- 年变化
- -58.09%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值