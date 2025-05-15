通貨 / CABA
CABA: Cabaletta Bio Inc
2.18 USD 0.26 (13.54%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CABAの今日の為替レートは、13.54%変化しました。日中、通貨は1あたり1.93の安値と2.23の高値で取引されました。
Cabaletta Bio Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CABA News
- Cabaletta Bio (CABA) Upgraded to Buy: Here's Why
- Vinay Prasad's Comeback To FDA Sparks Debate Over Regulatory Direction - Cabaletta Bio (NASDAQ:CABA), Moderna (NASDAQ:MRNA)
- Guggenheim lowers Cabaletta Bio stock price target to $15 on dilution
- Jefferies lowers Cabaletta Bio stock price target to $14 from $28
- What's Going On With Sarepta, Capricor And Other Gene Therapy Stocks On Wednesday? - Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT), Capricor Therapeutics (NASDAQ:CAPR)
- FDA Eases Access To Life-Saving Gene Therapies For Blood Cancers - Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), Novartis (NYSE:NVS), Gilead Sciences (NASDAQ:GILD), Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY)
- Cabaletta Bio stock price target reiterated on strong clinical data
- H.C. Wainwright reiterates buy rating on Cabaletta Bio stock
- Cabaletta Bio stock tumbles after pricing $100 million public offering
- Cabaletta Bio prices $100 million public offering of shares and warrants
- Cabaletta Bio announces public offering of common stock and warrants
- Cabaletta Bio Announces New Rese-cel Safety and Efficacy Data in Patients with Myositis, Lupus and Scleroderma to Be Presented at the EULAR 2025 Congress
- Cabaletta reports positive clinical data for autoimmune cell therapy
- Autolus: A Buy Before Key Data Readout, Potential Expansion Into Autoimmune Market (AUTL)
- Cabaletta Bio to Participate in the Jefferies Global Healthcare Conference
- Cabaletta Bio announces option repricing for key personnel
- Cabaletta Bio Announces 2027 Rese-cel BLA Submission Anticipated in Myositis Following Recent FDA Alignment on Registrational Cohorts
1日のレンジ
1.93 2.23
1年のレンジ
0.99 5.46
- 以前の終値
- 1.92
- 始値
- 1.94
- 買値
- 2.18
- 買値
- 2.48
- 安値
- 1.93
- 高値
- 2.23
- 出来高
- 3.749 K
- 1日の変化
- 13.54%
- 1ヶ月の変化
- 48.30%
- 6ヶ月の変化
- 56.83%
- 1年の変化
- -53.62%
