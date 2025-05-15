Валюты / CABA
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CABA: Cabaletta Bio Inc
1.99 USD 0.08 (4.19%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CABA за сегодня изменился на 4.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.90, а максимальная — 2.10.
Следите за динамикой Cabaletta Bio Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CABA
- Cabaletta Bio (CABA) Upgraded to Buy: Here's Why
- Vinay Prasad's Comeback To FDA Sparks Debate Over Regulatory Direction - Cabaletta Bio (NASDAQ:CABA), Moderna (NASDAQ:MRNA)
- Guggenheim lowers Cabaletta Bio stock price target to $15 on dilution
- Jefferies lowers Cabaletta Bio stock price target to $14 from $28
- What's Going On With Sarepta, Capricor And Other Gene Therapy Stocks On Wednesday? - Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT), Capricor Therapeutics (NASDAQ:CAPR)
- FDA Eases Access To Life-Saving Gene Therapies For Blood Cancers - Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), Novartis (NYSE:NVS), Gilead Sciences (NASDAQ:GILD), Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY)
- Cabaletta Bio stock price target reiterated on strong clinical data
- H.C. Wainwright reiterates buy rating on Cabaletta Bio stock
- Cabaletta Bio stock tumbles after pricing $100 million public offering
- Cabaletta Bio prices $100 million public offering of shares and warrants
- Cabaletta Bio announces public offering of common stock and warrants
- Cabaletta Bio Announces New Rese-cel Safety and Efficacy Data in Patients with Myositis, Lupus and Scleroderma to Be Presented at the EULAR 2025 Congress
- Cabaletta reports positive clinical data for autoimmune cell therapy
- Autolus: A Buy Before Key Data Readout, Potential Expansion Into Autoimmune Market (AUTL)
- Cabaletta Bio to Participate in the Jefferies Global Healthcare Conference
- Cabaletta Bio announces option repricing for key personnel
- Cabaletta Bio Announces 2027 Rese-cel BLA Submission Anticipated in Myositis Following Recent FDA Alignment on Registrational Cohorts
Дневной диапазон
1.90 2.10
Годовой диапазон
0.99 5.46
- Предыдущее закрытие
- 1.91
- Open
- 1.92
- Bid
- 1.99
- Ask
- 2.29
- Low
- 1.90
- High
- 2.10
- Объем
- 2.707 K
- Дневное изменение
- 4.19%
- Месячное изменение
- 35.37%
- 6-месячное изменение
- 43.17%
- Годовое изменение
- -57.66%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.