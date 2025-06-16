Moedas / BRY
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
BRY: Berry Corporation (bry)
4.11 USD 0.00 (0.00%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BRY para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.06 e o mais alto foi 4.14.
Veja a dinâmica do par de moedas Berry Corporation (bry). As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BRY Notícias
- California Resources: Acquiring Berry Just In Time For California To Wake Up (CRC)
- Berry Stock: Synergies Create Value With Its Acquisition By California Resources (BRY)
- Preço-alvo das ações da California Resources elevado para US$ 70 de US$ 63 pelo UBS
- California Resources stock price target raised to $70 from $63 at UBS
- Golden State's Policy Shift To Benefit California Resources (NYSE:CRC)
- Berry Corporation (BRY) Discusses California Resources Corporation Announces All-Stock
- Preço-alvo das ações da California Resources elevado para US$ 68 pela TD Cowen
- California Resources stock price target raised to $68 from $65 at TD Cowen
- Mizuho eleva preço-alvo das ações da California Resources para US$ 71 após acordo com Berry
- California Resources stock price target raised to $71 by Mizuho on Berry deal
- Berry Corporation (BRY) California Resources Corporation - M&A Call - Slideshow (NASDAQ:BRY) 2025-09-15
- California Resources adquirirá Berry em acordo de ações avaliado em US$ 717 milhões
- California Resources to acquire Berry in $717M all-stock deal; Berry shares jump
- California Resources to acquire Berry Corp in $717 million deal
- Texas Capital Securities reiterates Buy rating on Berry Petroleum stock
- Berry Corporation: California Regulatory Situation Looking More Positive (NASDAQ:BRY)
- Berry Petroleum Q2 2025 slides: Low-decline assets drive consistent cash flow, Utah expansion
- Berry Petroleum earnings beat by $0.63, revenue topped estimates
- Berry Petroleum (BRY) Reports Break-Even Earnings for Q2
- Berry Corporation reports Q2 2025 results, maintains dividend
- Cactus, Inc. (WHD) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Analysts Estimate Berry Petroleum (BRY) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Berry Corporation: Strong Operating Cost Performance (NASDAQ:BRY)
- Why I'm Upgrading SM Energy From Sell To Hold (NYSE:SM)
Faixa diária
4.06 4.14
Faixa anual
2.11 5.88
- Fechamento anterior
- 4.11
- Open
- 4.11
- Bid
- 4.11
- Ask
- 4.41
- Low
- 4.06
- High
- 4.14
- Volume
- 1.566 K
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 23.42%
- Mudança de 6 meses
- 27.24%
- Mudança anual
- -18.61%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh