货币 / BRY
BRY: Berry Corporation (bry)
4.14 USD 0.16 (4.02%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BRY汇率已更改4.02%。当日，交易品种以低点3.96和高点4.15进行交易。
关注Berry Corporation (bry)动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BRY新闻
- California Resources: Acquiring Berry Just In Time For California To Wake Up (CRC)
- Berry Stock: Synergies Create Value With Its Acquisition By California Resources (BRY)
- UBS上调California Resources目标价至70美元，此前为63美元
- California Resources stock price target raised to $70 from $63 at UBS
- Golden State's Policy Shift To Benefit California Resources (NYSE:CRC)
- Berry Corporation (BRY) Discusses California Resources Corporation Announces All-Stock
- TD Cowen上调California Resources目标价至68美元，此前为65美元
- California Resources stock price target raised to $68 from $65 at TD Cowen
- 美银美林上调加州资源公司目标价至71美元，看好Berry收购交易
- California Resources stock price target raised to $71 by Mizuho on Berry deal
- Berry Corporation (BRY) California Resources Corporation - M&A Call - Slideshow (NASDAQ:BRY) 2025-09-15
- California Resources to acquire Berry in $717M all-stock deal; Berry shares jump
- California Resources to acquire Berry Corp in $717 million deal
- Texas Capital Securities reiterates Buy rating on Berry Petroleum stock
- Berry Corporation: California Regulatory Situation Looking More Positive (NASDAQ:BRY)
- Berry Petroleum Q2 2025 slides: Low-decline assets drive consistent cash flow, Utah expansion
- Berry Petroleum earnings beat by $0.63, revenue topped estimates
- Berry Petroleum (BRY) Reports Break-Even Earnings for Q2
- Berry Corporation reports Q2 2025 results, maintains dividend
- Cactus, Inc. (WHD) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Analysts Estimate Berry Petroleum (BRY) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Berry Corporation: Strong Operating Cost Performance (NASDAQ:BRY)
- Why I'm Upgrading SM Energy From Sell To Hold (NYSE:SM)
- Berry Stock: New Horizontal Wells, Large Impairment, And Extremely Undervalued (BRY)
日范围
3.96 4.15
年范围
2.11 5.88
- 前一天收盘价
- 3.98
- 开盘价
- 3.99
- 卖价
- 4.14
- 买价
- 4.44
- 最低价
- 3.96
- 最高价
- 4.15
- 交易量
- 4.455 K
- 日变化
- 4.02%
- 月变化
- 24.32%
- 6个月变化
- 28.17%
- 年变化
- -18.02%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值