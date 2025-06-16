Valute / BRY
BRY: Berry Corporation (bry)
3.90 USD 0.18 (4.41%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BRY ha avuto una variazione del -4.41% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.90 e ad un massimo di 4.12.
Segui le dinamiche di Berry Corporation (bry). Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
3.90 4.12
Intervallo Annuale
2.11 5.88
- Chiusura Precedente
- 4.08
- Apertura
- 4.06
- Bid
- 3.90
- Ask
- 4.20
- Minimo
- 3.90
- Massimo
- 4.12
- Volume
- 3.521 K
- Variazione giornaliera
- -4.41%
- Variazione Mensile
- 17.12%
- Variazione Semestrale
- 20.74%
- Variazione Annuale
- -22.77%
21 settembre, domenica