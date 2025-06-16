QuotazioniSezioni
Valute / BRY
BRY: Berry Corporation (bry)

3.90 USD 0.18 (4.41%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BRY ha avuto una variazione del -4.41% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.90 e ad un massimo di 4.12.

Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi.

Intervallo Giornaliero
3.90 4.12
Intervallo Annuale
2.11 5.88
Chiusura Precedente
4.08
Apertura
4.06
Bid
3.90
Ask
4.20
Minimo
3.90
Massimo
4.12
Volume
3.521 K
Variazione giornaliera
-4.41%
Variazione Mensile
17.12%
Variazione Semestrale
20.74%
Variazione Annuale
-22.77%
21 settembre, domenica