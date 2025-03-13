КотировкиРазделы
BRY: Berry Corporation (bry)

3.98 USD 0.03 (0.75%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BRY за сегодня изменился на -0.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.95, а максимальная — 4.10.

Дневной диапазон
3.95 4.10
Годовой диапазон
2.11 5.88
Предыдущее закрытие
4.01
Open
3.96
Bid
3.98
Ask
4.28
Low
3.95
High
4.10
Объем
9.987 K
Дневное изменение
-0.75%
Месячное изменение
19.52%
6-месячное изменение
23.22%
Годовое изменение
-21.19%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.