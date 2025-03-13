Валюты / BRY
BRY: Berry Corporation (bry)
3.98 USD 0.03 (0.75%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BRY за сегодня изменился на -0.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.95, а максимальная — 4.10.
Следите за динамикой Berry Corporation (bry). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BRY
- UBS повысил целевую цену акций California Resources до $70 с $63
- California Resources stock price target raised to $70 from $63 at UBS
- Golden State's Policy Shift To Benefit California Resources (NYSE:CRC)
- Berry Corporation (BRY) Discusses California Resources Corporation Announces All-Stock
- TD Cowen повысил целевую цену акций California Resources до $68 с $65
- California Resources stock price target raised to $68 from $65 at TD Cowen
- Mizuho повысил целевую цену акций California Resources до $71 на фоне сделки с Berry
- California Resources stock price target raised to $71 by Mizuho on Berry deal
- Berry Corporation (BRY) California Resources Corporation - M&A Call - Slideshow (NASDAQ:BRY) 2025-09-15
- California Resources приобретет Berry за $717 млн в рамках сделки с оплатой акциями; акции Berry растут
- California Resources to acquire Berry in $717M all-stock deal; Berry shares jump
- California Resources to acquire Berry Corp in $717 million deal
- Texas Capital Securities reiterates Buy rating on Berry Petroleum stock
- Berry Corporation: California Regulatory Situation Looking More Positive (NASDAQ:BRY)
- Berry Petroleum Q2 2025 slides: Low-decline assets drive consistent cash flow, Utah expansion
- Berry Petroleum earnings beat by $0.63, revenue topped estimates
- Berry Petroleum (BRY) Reports Break-Even Earnings for Q2
- Berry Corporation reports Q2 2025 results, maintains dividend
- Cactus, Inc. (WHD) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Analysts Estimate Berry Petroleum (BRY) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Berry Corporation: Strong Operating Cost Performance (NASDAQ:BRY)
- Why I'm Upgrading SM Energy From Sell To Hold (NYSE:SM)
- Berry Stock: New Horizontal Wells, Large Impairment, And Extremely Undervalued (BRY)
- Berry Corporation (BRY) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
3.95 4.10
Годовой диапазон
2.11 5.88
- Предыдущее закрытие
- 4.01
- Open
- 3.96
- Bid
- 3.98
- Ask
- 4.28
- Low
- 3.95
- High
- 4.10
- Объем
- 9.987 K
- Дневное изменение
- -0.75%
- Месячное изменение
- 19.52%
- 6-месячное изменение
- 23.22%
- Годовое изменение
- -21.19%
