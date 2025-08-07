Divisas / BRY
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
BRY: Berry Corporation (bry)
4.11 USD 0.13 (3.27%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BRY de hoy ha cambiado un 3.27%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.96, mientras que el máximo ha alcanzado 4.15.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Berry Corporation (bry). El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BRY News
- California Resources: Acquiring Berry Just In Time For California To Wake Up (CRC)
- Berry Stock: Synergies Create Value With Its Acquisition By California Resources (BRY)
- UBS eleva precio objetivo de California Resources a $70 desde $63
- Objetivo de precio de California Resources elevado a 70 dólares desde 63 dólares en UBS
- California Resources stock price target raised to $70 from $63 at UBS
- Golden State's Policy Shift To Benefit California Resources (NYSE:CRC)
- Berry Corporation (BRY) Discusses California Resources Corporation Announces All-Stock
- TD Cowen eleva el precio objetivo de California Resources a 68 dólares desde 65 dólares
- TD Cowen eleva precio objetivo de California Resources a $68 desde $65
- California Resources stock price target raised to $68 from $65 at TD Cowen
- Mizuho eleva el precio objetivo de California Resources a 71 dólares tras acuerdo con Berry
- Mizuho eleva precio objetivo de California Resources a $71 tras acuerdo con Berry
- California Resources stock price target raised to $71 by Mizuho on Berry deal
- Berry Corporation (BRY) California Resources Corporation - M&A Call - Slideshow (NASDAQ:BRY) 2025-09-15
- California Resources adquirirá Berry en acuerdo de acciones por 717 millones de dólares
- California Resources adquirirá Berry en acuerdo de $717M en acciones
- California Resources to acquire Berry in $717M all-stock deal; Berry shares jump
- California Resources adquirirá Berry Corp en un acuerdo de 717 millones de dólares
- California Resources to acquire Berry Corp in $717 million deal
- Texas Capital Securities reitera calificación de Compra para acciones de Berry Petroleum
- Texas Capital Securities reiterates Buy rating on Berry Petroleum stock
- Berry Corporation: California Regulatory Situation Looking More Positive (NASDAQ:BRY)
- Berry Petroleum Q2 2025 slides: Low-decline assets drive consistent cash flow, Utah expansion
- Berry Petroleum earnings beat by $0.63, revenue topped estimates
Rango diario
3.96 4.15
Rango anual
2.11 5.88
- Cierres anteriores
- 3.98
- Open
- 3.99
- Bid
- 4.11
- Ask
- 4.41
- Low
- 3.96
- High
- 4.15
- Volumen
- 5.117 K
- Cambio diario
- 3.27%
- Cambio mensual
- 23.42%
- Cambio a 6 meses
- 27.24%
- Cambio anual
- -18.61%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B