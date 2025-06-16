Währungen / BRY
BRY: Berry Corporation (bry)
3.99 USD 0.09 (2.21%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BRY hat sich für heute um -2.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.98 bis zu einem Hoch von 4.12 gehandelt.
Verfolgen Sie die Berry Corporation (bry)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
3.98 4.12
Jahresspanne
2.11 5.88
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.08
- Eröffnung
- 4.06
- Bid
- 3.99
- Ask
- 4.29
- Tief
- 3.98
- Hoch
- 4.12
- Volumen
- 949
- Tagesänderung
- -2.21%
- Monatsänderung
- 19.82%
- 6-Monatsänderung
- 23.53%
- Jahresänderung
- -20.99%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K