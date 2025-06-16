通貨 / BRY
BRY: Berry Corporation (bry)
4.08 USD 0.03 (0.73%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BRYの今日の為替レートは、-0.73%変化しました。日中、通貨は1あたり4.06の安値と4.14の高値で取引されました。
Berry Corporation (bry)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
BRY News
- California Resources: Acquiring Berry Just In Time For California To Wake Up (CRC)
- Berry Stock: Synergies Create Value With Its Acquisition By California Resources (BRY)
- UBSがカリフォルニア・リソーシズの目標株価を63ドルから70ドルに引き上げ
- California Resources stock price target raised to $70 from $63 at UBS
- Golden State's Policy Shift To Benefit California Resources (NYSE:CRC)
- Berry Corporation (BRY) Discusses California Resources Corporation Announces All-Stock
- TD CowenがCalifornia Resourcesの目標株価を65ドルから68ドルに引き上げ
- California Resources stock price target raised to $68 from $65 at TD Cowen
- ミズホ、カリフォルニア・リソーシズの目標株価をベリー買収を受け71ドルに引き上げ
- California Resources stock price target raised to $71 by Mizuho on Berry deal
- Berry Corporation (BRY) California Resources Corporation - M&A Call - Slideshow (NASDAQ:BRY) 2025-09-15
- カリフォルニア・リソーシズ、7億1700万ドルの全株式取引でベリーを買収；ベリー株急騰
- California Resources to acquire Berry in $717M all-stock deal; Berry shares jump
- California Resources to acquire Berry Corp in $717 million deal
- Texas Capital Securities reiterates Buy rating on Berry Petroleum stock
- Berry Corporation: California Regulatory Situation Looking More Positive (NASDAQ:BRY)
- Berry Petroleum Q2 2025 slides: Low-decline assets drive consistent cash flow, Utah expansion
- Berry Petroleum earnings beat by $0.63, revenue topped estimates
- Berry Petroleum (BRY) Reports Break-Even Earnings for Q2
- Berry Corporation reports Q2 2025 results, maintains dividend
- Cactus, Inc. (WHD) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Analysts Estimate Berry Petroleum (BRY) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Berry Corporation: Strong Operating Cost Performance (NASDAQ:BRY)
- Why I'm Upgrading SM Energy From Sell To Hold (NYSE:SM)
1日のレンジ
4.06 4.14
1年のレンジ
2.11 5.88
- 以前の終値
- 4.11
- 始値
- 4.11
- 買値
- 4.08
- 買値
- 4.38
- 安値
- 4.06
- 高値
- 4.14
- 出来高
- 3.635 K
- 1日の変化
- -0.73%
- 1ヶ月の変化
- 22.52%
- 6ヶ月の変化
- 26.32%
- 1年の変化
- -19.21%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K