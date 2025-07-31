Moedas / BRBR
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
BRBR: BellRing Brands Inc
36.49 USD 0.13 (0.35%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BRBR para hoje mudou para -0.35%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 36.44 e o mais alto foi 36.77.
Veja a dinâmica do par de moedas BellRing Brands Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BRBR Notícias
- BellRing Brands: Tough To Be Bullish In The Near Term (Rating Downgrade) (NYSE:BRBR)
- Trubar: Opportunity In A Misunderstood But Great Brand After A Sell-Off (TSXV:TRBR:CA)
- 3 “Strong Buy” Technology Stocks to Buy Now, 8/21/25, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Stifel reiterates Buy rating on BellRing Brands stock amid strong Premier growth
- JPMorgan assumes coverage of BellRing Brands stock with Overweight rating
- BellRing Brands (BRBR) Insider Buy Signals Confidence Despite 49% Stock Drop - TipRanks.com
- BellRing Brands stock price target lowered to $58 at DA Davidson
- Wasatch Core Growth Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WGROX)
- BellRing Brands stock rating reiterated at Outperform by William Blair
- BellRing Brands Q3: Unjust Crash Creates A Buying Opportunity (Rating Upgrade) (NYSE:BRBR)
- BellRing Brands Q2 FY2025 slides: Premier Protein hits record market share amid strong growth
- Palantir, Gartner Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Morning News Wrap-Up: Tuesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- BellRing Brands stock rating reiterated at Buy by DA Davidson
- Bellring Brands stock hits 52-week low at $44.31
- BellRing (BRBR) Q3 Revenue Rises 6%
- Bellring earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- BellRing Brands (BRBR) Q3 Earnings and Revenues Top Estimates
- Janus Henderson Venture Fund Q2 2025 Commentary
- Putnam Large Cap Growth Fund Q2 2025 Commentary
- Putnam Small Cap Growth Fund Q2 2025 Commentary
- Franklin Small Cap Growth Fund Q2 2025 Commentary
- TreeHouse Foods (THS) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Franklin Small Cap Growth SMA Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FSMLX)
Faixa diária
36.44 36.77
Faixa anual
35.05 80.67
- Fechamento anterior
- 36.62
- Open
- 36.65
- Bid
- 36.49
- Ask
- 36.79
- Low
- 36.44
- High
- 36.77
- Volume
- 54
- Mudança diária
- -0.35%
- Mudança mensal
- -11.54%
- Mudança de 6 meses
- -51.00%
- Mudança anual
- -39.55%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh