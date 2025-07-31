통화 / BRBR
BRBR: BellRing Brands Inc
36.01 USD 0.67 (1.83%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BRBR 환율이 오늘 -1.83%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 35.72이고 고가는 36.98이었습니다.
BellRing Brands Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
BRBR News
일일 변동 비율
35.72 36.98
년간 변동
35.05 80.67
- 이전 종가
- 36.68
- 시가
- 36.86
- Bid
- 36.01
- Ask
- 36.31
- 저가
- 35.72
- 고가
- 36.98
- 볼륨
- 3.326 K
- 일일 변동
- -1.83%
- 월 변동
- -12.70%
- 6개월 변동
- -51.64%
- 년간 변동율
- -40.34%
