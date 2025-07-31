Dövizler / BRBR
BRBR: BellRing Brands Inc
36.01 USD 0.67 (1.83%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BRBR fiyatı bugün -1.83% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 35.72 ve Yüksek fiyatı olarak 36.98 aralığında işlem gördü.
BellRing Brands Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
35.72 36.98
Yıllık aralık
35.05 80.67
- Önceki kapanış
- 36.68
- Açılış
- 36.86
- Satış
- 36.01
- Alış
- 36.31
- Düşük
- 35.72
- Yüksek
- 36.98
- Hacim
- 3.326 K
- Günlük değişim
- -1.83%
- Aylık değişim
- -12.70%
- 6 aylık değişim
- -51.64%
- Yıllık değişim
- -40.34%
21 Eylül, Pazar