BRBR: BellRing Brands Inc

36.75 USD 1.23 (3.46%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BRBR за сегодня изменился на 3.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.53, а максимальная — 37.09.

Следите за динамикой BellRing Brands Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости BRBR

Дневной диапазон
35.53 37.09
Годовой диапазон
35.05 80.67
Предыдущее закрытие
35.52
Open
35.60
Bid
36.75
Ask
37.05
Low
35.53
High
37.09
Объем
5.294 K
Дневное изменение
3.46%
Месячное изменение
-10.91%
6-месячное изменение
-50.65%
Годовое изменение
-39.12%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.