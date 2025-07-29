Валюты / BRBR
BRBR: BellRing Brands Inc
36.75 USD 1.23 (3.46%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BRBR за сегодня изменился на 3.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.53, а максимальная — 37.09.
Следите за динамикой BellRing Brands Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BRBR
Дневной диапазон
35.53 37.09
Годовой диапазон
35.05 80.67
- Предыдущее закрытие
- 35.52
- Open
- 35.60
- Bid
- 36.75
- Ask
- 37.05
- Low
- 35.53
- High
- 37.09
- Объем
- 5.294 K
- Дневное изменение
- 3.46%
- Месячное изменение
- -10.91%
- 6-месячное изменение
- -50.65%
- Годовое изменение
- -39.12%
