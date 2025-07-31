KurseKategorien
BRBR: BellRing Brands Inc

36.68 USD 0.06 (0.16%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BRBR hat sich für heute um 0.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 36.44 bis zu einem Hoch von 37.09 gehandelt.

Verfolgen Sie die BellRing Brands Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
36.44 37.09
Jahresspanne
35.05 80.67
Vorheriger Schlusskurs
36.62
Eröffnung
36.65
Bid
36.68
Ask
36.98
Tief
36.44
Hoch
37.09
Volumen
2.878 K
Tagesänderung
0.16%
Monatsänderung
-11.08%
6-Monatsänderung
-50.75%
Jahresänderung
-39.23%
