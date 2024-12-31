Moedas / BNRG
BNRG: Brenmiller Energy Ltd
2.21 USD 0.09 (4.25%)
Setor: Serviços públicos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BNRG para hoje mudou para 4.25%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.10 e o mais alto foi 2.22.
Veja a dinâmica do par de moedas Brenmiller Energy Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
BNRG Notícias
- Microbot Medical stock price target raised to $12 from $9 at H.C. Wainwright
- Microbot Medical issues 3 million shares through option exercises, raises $5.9 million
- Brenmiller Energy appoints Harel Gadot as independent director to board
- Brenmiller Energy schedules annual and special shareholder meeting for September
- Brenmiller Energy secures up to $25 million in staged financing
- Alpha Capital Anstalt invests $5 million in Brenmiller Energy
- Brenmiller Energy stock soars after SMR integration partnership
- Brenmiller Energy signs MOU with Japanese firm for thermal storage
- Brenmiller Energy appoints Boaz Toshav to board of directors
- Brenmiller Energy implements reverse share split to maintain Nasdaq listing
- Brenmiller Energy to implement 5-for-1 reverse share split
- Brenmiller Energy secures €7 million deal in Spain
- VIEWPOINT: Brenmiller Energy’s CBO on Why Thermal Energy Storage is Critical to Nuclear’s Second Act
- Brenmiller bGen(™) Green e-Methanol Project in Spain Secures + €25 Million Funding from European Hydrogen Bank
- BNRG stock touches 52-week low at $0.5 amid market challenges
- Brenmiller Energy Shares Surge On Advancing Project For Heineken-Backed Tempo Beverages - Brenmiller Energy (NASDAQ:BNRG)
Faixa diária
2.10 2.22
Faixa anual
0.40 3.07
- Fechamento anterior
- 2.12
- Open
- 2.17
- Bid
- 2.21
- Ask
- 2.51
- Low
- 2.10
- High
- 2.22
- Volume
- 59
- Mudança diária
- 4.25%
- Mudança mensal
- 8.87%
- Mudança de 6 meses
- 74.02%
- Mudança anual
- 172.84%
