Devises / BNRG
BNRG: Brenmiller Energy Ltd
2.19 USD 0.02 (0.90%)
Secteur: Utilitaires Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BNRG a changé de -0.90% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.15 et à un maximum de 2.23.
Suivez la dynamique Brenmiller Energy Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BNRG Nouvelles
- Microbot Medical stock price target raised to $12 from $9 at H.C. Wainwright
- Microbot Medical issues 3 million shares through option exercises, raises $5.9 million
- Brenmiller Energy appoints Harel Gadot as independent director to board
- Brenmiller Energy schedules annual and special shareholder meeting for September
- Brenmiller Energy secures up to $25 million in staged financing
- Alpha Capital Anstalt invests $5 million in Brenmiller Energy
- Brenmiller Energy stock soars after SMR integration partnership
- Brenmiller Energy signs MOU with Japanese firm for thermal storage
- Brenmiller Energy appoints Boaz Toshav to board of directors
- Brenmiller Energy implements reverse share split to maintain Nasdaq listing
- Brenmiller Energy to implement 5-for-1 reverse share split
- Brenmiller Energy secures €7 million deal in Spain
- VIEWPOINT: Brenmiller Energy’s CBO on Why Thermal Energy Storage is Critical to Nuclear’s Second Act
- Brenmiller bGen(™) Green e-Methanol Project in Spain Secures + €25 Million Funding from European Hydrogen Bank
- BNRG stock touches 52-week low at $0.5 amid market challenges
- Brenmiller Energy Shares Surge On Advancing Project For Heineken-Backed Tempo Beverages - Brenmiller Energy (NASDAQ:BNRG)
Range quotidien
2.15 2.23
Range Annuel
0.40 3.07
- Clôture Précédente
- 2.21
- Ouverture
- 2.20
- Bid
- 2.19
- Ask
- 2.49
- Plus Bas
- 2.15
- Plus Haut
- 2.23
- Volume
- 43
- Changement quotidien
- -0.90%
- Changement Mensuel
- 7.88%
- Changement à 6 Mois
- 72.44%
- Changement Annuel
- 170.37%
20 septembre, samedi