货币 / BNRG
BNRG: Brenmiller Energy Ltd
2.12 USD 0.09 (4.07%)
版块: 公用事业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BNRG汇率已更改-4.07%。当日，交易品种以低点2.11和高点2.21进行交易。
关注Brenmiller Energy Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BNRG新闻
- Microbot Medical stock price target raised to $12 from $9 at H.C. Wainwright
- Microbot Medical issues 3 million shares through option exercises, raises $5.9 million
- Brenmiller Energy appoints Harel Gadot as independent director to board
- Brenmiller Energy schedules annual and special shareholder meeting for September
- Brenmiller Energy secures up to $25 million in staged financing
- Alpha Capital Anstalt invests $5 million in Brenmiller Energy
- Brenmiller Energy stock soars after SMR integration partnership
- Brenmiller Energy signs MOU with Japanese firm for thermal storage
- Brenmiller Energy appoints Boaz Toshav to board of directors
- Brenmiller Energy implements reverse share split to maintain Nasdaq listing
- Brenmiller Energy to implement 5-for-1 reverse share split
- Brenmiller Energy secures €7 million deal in Spain
- VIEWPOINT: Brenmiller Energy’s CBO on Why Thermal Energy Storage is Critical to Nuclear’s Second Act
- Brenmiller bGen(™) Green e-Methanol Project in Spain Secures + €25 Million Funding from European Hydrogen Bank
- BNRG stock touches 52-week low at $0.5 amid market challenges
- Brenmiller Energy Shares Surge On Advancing Project For Heineken-Backed Tempo Beverages - Brenmiller Energy (NASDAQ:BNRG)
日范围
2.11 2.21
年范围
0.40 3.07
- 前一天收盘价
- 2.21
- 开盘价
- 2.18
- 卖价
- 2.12
- 买价
- 2.42
- 最低价
- 2.11
- 最高价
- 2.21
- 交易量
- 79
- 日变化
- -4.07%
- 月变化
- 4.43%
- 6个月变化
- 66.93%
- 年变化
- 161.73%
