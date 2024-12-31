Währungen / BNRG
BNRG: Brenmiller Energy Ltd
2.20 USD 0.01 (0.45%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BNRG hat sich für heute um -0.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.15 bis zu einem Hoch von 2.23 gehandelt.
Verfolgen Sie die Brenmiller Energy Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
BNRG News
Tagesspanne
2.15 2.23
Jahresspanne
0.40 3.07
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.21
- Eröffnung
- 2.20
- Bid
- 2.20
- Ask
- 2.50
- Tief
- 2.15
- Hoch
- 2.23
- Volumen
- 40
- Tagesänderung
- -0.45%
- Monatsänderung
- 8.37%
- 6-Monatsänderung
- 73.23%
- Jahresänderung
- 171.60%
