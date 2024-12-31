КотировкиРазделы
BNRG: Brenmiller Energy Ltd

2.21 USD 0.04 (1.78%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BNRG за сегодня изменился на -1.78%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.12, а максимальная — 2.25.

Следите за динамикой Brenmiller Energy Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
2.12 2.25
Годовой диапазон
0.40 3.07
Предыдущее закрытие
2.25
Open
2.21
Bid
2.21
Ask
2.51
Low
2.12
High
2.25
Объем
116
Дневное изменение
-1.78%
Месячное изменение
8.87%
6-месячное изменение
74.02%
Годовое изменение
172.84%
