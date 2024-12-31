Валюты / BNRG
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BNRG: Brenmiller Energy Ltd
2.21 USD 0.04 (1.78%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BNRG за сегодня изменился на -1.78%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.12, а максимальная — 2.25.
Следите за динамикой Brenmiller Energy Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BNRG
- Microbot Medical stock price target raised to $12 from $9 at H.C. Wainwright
- Microbot Medical issues 3 million shares through option exercises, raises $5.9 million
- Brenmiller Energy appoints Harel Gadot as independent director to board
- Brenmiller Energy schedules annual and special shareholder meeting for September
- Brenmiller Energy secures up to $25 million in staged financing
- Alpha Capital Anstalt invests $5 million in Brenmiller Energy
- Brenmiller Energy stock soars after SMR integration partnership
- Brenmiller Energy signs MOU with Japanese firm for thermal storage
- Brenmiller Energy appoints Boaz Toshav to board of directors
- Brenmiller Energy implements reverse share split to maintain Nasdaq listing
- Brenmiller Energy to implement 5-for-1 reverse share split
- Brenmiller Energy secures €7 million deal in Spain
- VIEWPOINT: Brenmiller Energy’s CBO on Why Thermal Energy Storage is Critical to Nuclear’s Second Act
- Brenmiller bGen(™) Green e-Methanol Project in Spain Secures + €25 Million Funding from European Hydrogen Bank
- BNRG stock touches 52-week low at $0.5 amid market challenges
- Brenmiller Energy Shares Surge On Advancing Project For Heineken-Backed Tempo Beverages - Brenmiller Energy (NASDAQ:BNRG)
Дневной диапазон
2.12 2.25
Годовой диапазон
0.40 3.07
- Предыдущее закрытие
- 2.25
- Open
- 2.21
- Bid
- 2.21
- Ask
- 2.51
- Low
- 2.12
- High
- 2.25
- Объем
- 116
- Дневное изменение
- -1.78%
- Месячное изменение
- 8.87%
- 6-месячное изменение
- 74.02%
- Годовое изменение
- 172.84%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.