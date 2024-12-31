通貨 / BNRG
BNRG: Brenmiller Energy Ltd
2.21 USD 0.09 (4.25%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BNRGの今日の為替レートは、4.25%変化しました。日中、通貨は1あたり2.10の安値と2.22の高値で取引されました。
Brenmiller Energy Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
BNRG News
- Microbot Medical stock price target raised to $12 from $9 at H.C. Wainwright
- Microbot Medical issues 3 million shares through option exercises, raises $5.9 million
- Brenmiller Energy appoints Harel Gadot as independent director to board
- Brenmiller Energy schedules annual and special shareholder meeting for September
- Brenmiller Energy secures up to $25 million in staged financing
- Alpha Capital Anstalt invests $5 million in Brenmiller Energy
- Brenmiller Energy stock soars after SMR integration partnership
- Brenmiller Energy signs MOU with Japanese firm for thermal storage
- Brenmiller Energy appoints Boaz Toshav to board of directors
- Brenmiller Energy implements reverse share split to maintain Nasdaq listing
- Brenmiller Energy to implement 5-for-1 reverse share split
- Brenmiller Energy secures €7 million deal in Spain
- VIEWPOINT: Brenmiller Energy’s CBO on Why Thermal Energy Storage is Critical to Nuclear’s Second Act
- Brenmiller bGen(™) Green e-Methanol Project in Spain Secures + €25 Million Funding from European Hydrogen Bank
- BNRG stock touches 52-week low at $0.5 amid market challenges
- Brenmiller Energy Shares Surge On Advancing Project For Heineken-Backed Tempo Beverages - Brenmiller Energy (NASDAQ:BNRG)
1日のレンジ
2.10 2.22
1年のレンジ
0.40 3.07
- 以前の終値
- 2.12
- 始値
- 2.15
- 買値
- 2.21
- 買値
- 2.51
- 安値
- 2.10
- 高値
- 2.22
- 出来高
- 60
- 1日の変化
- 4.25%
- 1ヶ月の変化
- 8.87%
- 6ヶ月の変化
- 74.02%
- 1年の変化
- 172.84%
