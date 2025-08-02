Moedas / BLDR
BLDR: Builders FirstSource Inc
128.66 USD 0.68 (0.53%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BLDR para hoje mudou para -0.53%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 128.54 e o mais alto foi 131.00.
Veja a dinâmica do par de moedas Builders FirstSource Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
128.54 131.00
Faixa anual
102.64 201.54
- Fechamento anterior
- 129.34
- Open
- 131.00
- Bid
- 128.66
- Ask
- 128.96
- Low
- 128.54
- High
- 131.00
- Volume
- 191
- Mudança diária
- -0.53%
- Mudança mensal
- -5.40%
- Mudança de 6 meses
- 2.66%
- Mudança anual
- -33.79%
