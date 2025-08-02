FiyatlarBölümler
Dövizler / BLDR
BLDR: Builders FirstSource Inc

124.08 USD 4.84 (3.75%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BLDR fiyatı bugün -3.75% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 123.70 ve Yüksek fiyatı olarak 127.58 aralığında işlem gördü.

Builders FirstSource Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
123.70 127.58
Yıllık aralık
102.64 201.54
Önceki kapanış
128.92
Açılış
127.33
Satış
124.08
Alış
124.38
Düşük
123.70
Yüksek
127.58
Hacim
5.926 K
Günlük değişim
-3.75%
Aylık değişim
-8.76%
6 aylık değişim
-1.00%
Yıllık değişim
-36.14%
21 Eylül, Pazar