BLDR: Builders FirstSource Inc

124.08 USD 4.84 (3.75%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BLDR ha avuto una variazione del -3.75% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 123.70 e ad un massimo di 127.58.

Segui le dinamiche di Builders FirstSource Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BLDR News

Intervallo Giornaliero
123.70 127.58
Intervallo Annuale
102.64 201.54
Chiusura Precedente
128.92
Apertura
127.33
Bid
124.08
Ask
124.38
Minimo
123.70
Massimo
127.58
Volume
5.926 K
Variazione giornaliera
-3.75%
Variazione Mensile
-8.76%
Variazione Semestrale
-1.00%
Variazione Annuale
-36.14%
20 settembre, sabato