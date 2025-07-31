Валюты / BLDR
BLDR: Builders FirstSource Inc
136.98 USD 3.23 (2.30%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BLDR за сегодня изменился на -2.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 136.41, а максимальная — 142.26.
Следите за динамикой Builders FirstSource Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BLDR
- XME: Materials Dashboard For September (NYSEARCA:XME)
- BMO Capital снизил целевую цену акций Boise Cascade до $100
- Boise Cascade stock price target lowered to $100 at BMO Capital
- Why Builders FirstSource (BLDR) Dipped More Than Broader Market Today
- Builders FirstSource, Inc. (BLDR) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Jobs Report Just Delivered Back-To-Back Fed Rate Cuts; S&P 500 Rises
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.77%
- Builders FirstSource, Inc. (BLDR) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- A Whipsaw Week
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.89%
- Tesla, Alibaba Surge Among Friday’s Market Cap Stock Movers
- Stock Market Today: Dow Soars 900 Points As Fed's Powell Raises Rate-Cut Hopes; Nvidia Earnings Loom (Live Coverage)
- Lumber prices are tumbling. Here’s what that means for the housing market now.
- QXO stock remains Outperform at William Blair as M&A activity heats up
- IYM: Materials Dashboard For August (NYSEARCA:IYM)
- Builders FirstSource, Inc. (BLDR) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Carlisle Prices Senior Notes Offering Worth $1B in Aggregate
- Builders FirstSource adds NYSE Texas listing while maintaining NYSE presence
- Is Builders FirstSource (BLDR) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?
- Builders FirstSource, Inc. (BLDR) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- DA Davidson lowers Builders FirstSource stock price target on demand pressures
- BLDR Q2 Sales Down 5%
- This CyberArk Software Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - Albany International (NYSE:AIN), Builders FirstSource (NYSE:BLDR)
- Barclays lowers Builders FirstSource stock price target to $135 on cyclical pressure
Дневной диапазон
136.41 142.26
Годовой диапазон
102.64 201.54
- Предыдущее закрытие
- 140.21
- Open
- 142.13
- Bid
- 136.98
- Ask
- 137.28
- Low
- 136.41
- High
- 142.26
- Объем
- 3.253 K
- Дневное изменение
- -2.30%
- Месячное изменение
- 0.72%
- 6-месячное изменение
- 9.30%
- Годовое изменение
- -29.50%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.