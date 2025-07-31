КотировкиРазделы
BLDR: Builders FirstSource Inc

136.98 USD 3.23 (2.30%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BLDR за сегодня изменился на -2.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 136.41, а максимальная — 142.26.

Следите за динамикой Builders FirstSource Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
136.41 142.26
Годовой диапазон
102.64 201.54
Предыдущее закрытие
140.21
Open
142.13
Bid
136.98
Ask
137.28
Low
136.41
High
142.26
Объем
3.253 K
Дневное изменение
-2.30%
Месячное изменение
0.72%
6-месячное изменение
9.30%
Годовое изменение
-29.50%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.