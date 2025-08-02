CotationsSections
BLDR: Builders FirstSource Inc

124.08 USD 4.84 (3.75%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BLDR a changé de -3.75% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 123.70 et à un maximum de 127.58.

Suivez la dynamique Builders FirstSource Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
123.70 127.58
Range Annuel
102.64 201.54
Clôture Précédente
128.92
Ouverture
127.33
Bid
124.08
Ask
124.38
Plus Bas
123.70
Plus Haut
127.58
Volume
5.926 K
Changement quotidien
-3.75%
Changement Mensuel
-8.76%
Changement à 6 Mois
-1.00%
Changement Annuel
-36.14%
