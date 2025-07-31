KurseKategorien
BLDR: Builders FirstSource Inc

128.92 USD 0.42 (0.32%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BLDR hat sich für heute um -0.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 127.88 bis zu einem Hoch von 131.62 gehandelt.

Verfolgen Sie die Builders FirstSource Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
127.88 131.62
Jahresspanne
102.64 201.54
Vorheriger Schlusskurs
129.34
Eröffnung
131.00
Bid
128.92
Ask
129.22
Tief
127.88
Hoch
131.62
Volumen
4.347 K
Tagesänderung
-0.32%
Monatsänderung
-5.21%
6-Monatsänderung
2.86%
Jahresänderung
-33.65%
