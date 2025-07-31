Währungen / BLDR
BLDR: Builders FirstSource Inc
128.92 USD 0.42 (0.32%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BLDR hat sich für heute um -0.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 127.88 bis zu einem Hoch von 131.62 gehandelt.
Verfolgen Sie die Builders FirstSource Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
127.88 131.62
Jahresspanne
102.64 201.54
- Vorheriger Schlusskurs
- 129.34
- Eröffnung
- 131.00
- Bid
- 128.92
- Ask
- 129.22
- Tief
- 127.88
- Hoch
- 131.62
- Volumen
- 4.347 K
- Tagesänderung
- -0.32%
- Monatsänderung
- -5.21%
- 6-Monatsänderung
- 2.86%
- Jahresänderung
- -33.65%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K