통화 / BLDR
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
BLDR: Builders FirstSource Inc
124.08 USD 4.84 (3.75%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BLDR 환율이 오늘 -3.75%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 123.70이고 고가는 127.58이었습니다.
Builders FirstSource Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BLDR News
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.57%
- XME: Materials Dashboard For September (NYSEARCA:XME)
- 보이시 캐스케이드 목표 주가, BMO 캐피털서 100달러로 하향
- Boise Cascade stock price target lowered to $100 at BMO Capital
- Why Builders FirstSource (BLDR) Dipped More Than Broader Market Today
- Builders FirstSource, Inc. (BLDR) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Jobs Report Just Delivered Back-To-Back Fed Rate Cuts; S&P 500 Rises
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.77%
- Builders FirstSource, Inc. (BLDR) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- A Whipsaw Week
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.89%
- Tesla, Alibaba Surge Among Friday’s Market Cap Stock Movers
- Stock Market Today: Dow Soars 900 Points As Fed's Powell Raises Rate-Cut Hopes; Nvidia Earnings Loom (Live Coverage)
- Lumber prices are tumbling. Here’s what that means for the housing market now.
- QXO stock remains Outperform at William Blair as M&A activity heats up
- IYM: Materials Dashboard For August (NYSEARCA:IYM)
- Builders FirstSource, Inc. (BLDR) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Carlisle Prices Senior Notes Offering Worth $1B in Aggregate
- Builders FirstSource adds NYSE Texas listing while maintaining NYSE presence
- Is Builders FirstSource (BLDR) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?
- Builders FirstSource, Inc. (BLDR) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- DA Davidson lowers Builders FirstSource stock price target on demand pressures
- BLDR Q2 Sales Down 5%
- This CyberArk Software Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - Albany International (NYSE:AIN), Builders FirstSource (NYSE:BLDR)
일일 변동 비율
123.70 127.58
년간 변동
102.64 201.54
- 이전 종가
- 128.92
- 시가
- 127.33
- Bid
- 124.08
- Ask
- 124.38
- 저가
- 123.70
- 고가
- 127.58
- 볼륨
- 5.926 K
- 일일 변동
- -3.75%
- 월 변동
- -8.76%
- 6개월 변동
- -1.00%
- 년간 변동율
- -36.14%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K